Live с Рабинером и Евсеевым — в 14.00
12:00
В 14.00 на YouTube-канале «СЭ» состоится прямой эфир с главным тренером «Уфы» Вадимом Евсеевым. Ведущий — Игорь Рабинер.
Главные темы:
— Секреты постоянных побед «Уфы» над фаворитами
— «Локомотив» и будущее Юрия Семина
— Хотел бы Евсеев поработать в «Спартаке» или «Локомотиве»?
— Надо ли доигрывать сезон в РПЛ и ФНЛ
— Игорь Шалимов и скандал с «дармоедами»
— Великолепный Instagram Евсеева
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