В 14.00 на YouTube-канале «СЭ» состоится прямой эфир с главным тренером «Уфы» Вадимом Евсеевым. Ведущий — Игорь Рабинер.

Главные темы:

— Секреты постоянных побед «Уфы» над фаворитами

— «Локомотив» и будущее Юрия Семина

— Хотел бы Евсеев поработать в «Спартаке» или «Локомотиве»?

— Надо ли доигрывать сезон в РПЛ и ФНЛ

— Игорь Шалимов и скандал с «дармоедами»

— Великолепный Instagram Евсеева