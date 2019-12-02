Ликующий Дриусси после победы над «Спартаком». Яркий момент

«Зенит» в своем официальном Twitter поделился видео с нападающим команды Себастьяном Дриусси, ликующим после победы над «Спартаком» (1:0) в 18-м туре РПЛ.

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр