РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Лидер первенства молодежки «Динамо» сыграло вничью с ЦСКА

16:05

ЦСКА и «Динамо» сыграли вничью в матче 14-го тура первенства молодежных команд РПЛ — 1:1. Бело-голубые сохранили лидерство в таблице с 32 очками. ЦСКА набрал 26 очков, упустив шанс обойти «Спартак», «Крылья Советов» и «Тамбов» и выйти на вторую строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

Молодежные команды

14-й тур
ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Москва) — 1:1 (0:0)

Голы: Яковлев, 58 (1:0). Денисов, 63 (1:1).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир