Личный тренер Хачериди опроверг информацию о переходе игрока в ЦСКА

Андрей Качан, личный тренер защитника сборной Украины Евгения Хачериди по физподготовке, опроверг информацию о переходе 32-летнего игрока в ЦСКА.

- Друзья, всем привет! Мы тут с Жекой передаем привет сайту football.ua. Как видите, мы не в Москве и Жека никуда не летит. Поэтому проверяйте информацию, прежде чем ее публиковать, - сказал Качан в сториз Instagram.

Ранее появилась информация, что Хачериди перейдет в ЦСКА на правах свободного агента. Последним клубом защитника был ПАОК, за который в прошлом сезоне он провел 11 матчей и стал чемпионом Греции. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев также опроверг эти данные.