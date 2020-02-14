Левников заявил, что не получал 5 тысяч долларов от экс-президента ЦСКА Дадаханова

Бывший арбитр ФИФА Николай Левников заявил, что не получал деньги от руководителей ЦСКА и «Локомотива» перед финальным матчем Кубка России-2000, в котором встречались эти команды. Ранее экс-президент армейцев Шахруди Дадаханов, ставший героем рубрики «СЭ» «Разговор по пятницам», рассказал, что он и бывший президент «Локо» Валерий Филатов дали Левникову по 5 тысяч долларов, чтобы тот «судил честно». Матч состоялся 21 мая 2000 года, ЦСКА уступил железнодорожникам в дополнительное время — 2:3.

— Мне очень странно, что спустя столько времени вдруг появились какие-то обвинения. На совещании, которое проводилось теми, кто устраивал финал Кубка, было в присутствии представителей клубов и руководителей РФС принято решение, что судьи получат за игру повышенный гонорар, — сказал Левников. — В итоге судейская бригада получила более высокий гонорар. Точную Сумму сейчас не назову, но точно могу сказать, что с клубами мы отношений не имели. Никаких прямых контактов у нас не было ни с «Локомотивом», ни с ЦСКА. Перед финалом нас принимал РФС, жили мы в гостинице «Советская». Все было в соответствии с законодательством того времени. Теперь по игре: не знаю, чем ЦСКА может быть недоволен. Я удалил игрока армейцев Бокова в начале матча, на 12-й минуте за лишение очевидной возможности забить гол. Это правило было тогда новым, еще никто к нему не успел привыкнуть. УЕФА признала то решение правильным. Считаю, что судейская бригада хорошо провела ту интересную и важную кубковую игру.

— То есть, 5 тысяч в руки никто из руководителей клубов перед самим матчем не давал?

— Никто деньги в руки не давал, просто было оговорено, что судейская бригада получит повышенный гонорар за матч. Каким образом и кому клубы передали этот гонорар — уже не помню, но все было на основании закона. Раньше было прописано, работа на матче Кубка стоила определенную сумму, а за работу на игре чемпионата давали больше. Нам приравняли, сделали более высокий гонорар. Все это было в открытом пространстве. Никаких противозаконных действий и близко не было. (Иван Торопцев)