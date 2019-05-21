Левников обслужит матч "Оренбург" - "Спартак"

Стали известны судьи, которые буду работать на матчах заключительного тура премьер-лиги сезона-2018/19. Как сообщает официальный сайт РФС, встречу между "Оренбургом" и "Спартаком" обслужит бригада под руководством Кирилла Левникова.

26 мая (воскресенье)

ЦСКА - "Крылья Советов": судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья - Сергей Карасев (Москва); инспектор - Владимир Овчинников (Москва).

"Ахмат" - "Ростов": судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья - Алексей Матюнин (Москва); инспектор - Сергей Мартынов (Москва).

"Зенит" - "Енисей": судья - Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи - Дмитрий Чельцов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор - Владимир Енютин (Москва).

"Динамо" - "Арсенал": судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья - Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор - Николай Иванов (Санкт-Петербург).

"Краснодар" - "Рубин": судья - Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи - Дмитрий Сафьян (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья - Алексей Еськов (Москва); инспектор - Сергей Французов (Москва).

"Анжи" - "Урал": судья - Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи - Тихон Калугин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья - Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор - Михаил Ходырев (Москва).

"Локомотив" - "Уфа": судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Алексей Воронцов (Ярославль), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

"Оренбург" - "Спартак": судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Егор Болховитин (Ленинградская область), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор - Александр Гончар (Сочи).

Напомним, все игры 30-го тура РПЛ начнутся в одно время - 14:00 (мск).

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