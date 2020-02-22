Левашов считает, что конкуренция с Лодыгиным в «Арсенале» пойдет ему на пользу

Вратарь «Арсенала» Михаил Левашов в интервью клубной пресс-службе отметил, что переход Юрия Лодыгина в тульскую команду не приведет к кардинальным изменениям.

— У нас сильная вратарская линия, а сейчас она еще и укрепилась, — сказал Левашов. — Кардинально ничего не изменилось. Конкуренция есть, и это пойдет каждому из нас на пользу.

Тульский клуб подписал контракт с Лодыгиным до окончания сезона-2019/20. Вратарь стал свободным агентом в начале 2020-го после расставания с турецким клубом «Газиантеп», за который за полгода провел всего пять матчей.