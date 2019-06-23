"Лев вернулся в прайд". Дзюба - о возвращении в расположение "Зенита"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в своем Инстаграме опубликовал видео, на котором приветствует игроков сине-бело-голубых после возвращения в расположение команды. Форвард вернулся из отпуска 21 июня, а на следующий день провел первую командную тренировку.

- Лев вернулся в Прайд!!! - такой подписью сопроводил ролик Дзюба.

В минувшем сезоне Дзюба провел 40 матчей за "Зенит", забил 14 голов и отдал 14 результативных передач. Он стал чемпионом РПЛ-2018/19.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр