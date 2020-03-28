«Лев Валерьянович, выздоравливай!» Семин поддержал Лещенко, заболевшего коронавирусом

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в своем официальном Instagram поддержал популярного российского певца и известного болельщика «Динамо» Льва Лещенко, заболевшего коронавирусом.

— Лев Валерьянович, выздоравливай! — написал Семин. — Пусть долго звучит «День Победы». Это наша любимая песня после побед. Здоровья всем! Будем благоразумны в час испытаний!

Лещенко перевели в обычную палату. Что известно о состоянии здоровья артиста