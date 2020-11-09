Лев Лещенко: «Предпочел бы, чтобы «Динамо» играло в Лиге Европы, а не Лиге чемпионов»

Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал «СЭ» перспективы бело-голубых под руководством Сандро Шварца.

— Будем надеяться, что такая игра «Динамо» продолжится в дальнейших матчах, — заявил Лещенко — Есть, конечно, элемент везения в последних матчах — удаления сделали игру попроще. Но чувствуется, что появились тактические рисунки, больше стало движения, больше индивидуальной игры. Появились русские исполнители в «Динамо». Основной состав состоит из наших ребят, Евгеньев, Лесовой, Скопинцев, Комличенко. Отрадно, что они заявлены за сборные — молодежную и основную.

— Сможет ли «Динамо» побороться за Лигу чемпионов?

— Оно, может быть, даже и поборется. Нужно время, чтобы укрепиться, разобраться в составе, провести сильную селекцию. Не обязательно выбирать однотипных игроков, может быть, нужно будет нарабатывать какие-то связки, искать новые решения в командной игре.

Я бы предпочел, чтобы они играли в Лиге Европы в следующем сезоне. Думаю, в Лиге Европы они смогут сыграть достойнее. (Константин Колмаков)