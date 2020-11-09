Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал «СЭ» реакцию общественности на компрометирующий ролик с участием Артема Дзюбы.

— Зачем это педалировать? У нас в шоу-бизнесе такое творится, что все привыкли, а здесь спортсмен, — заявил Лещенко «СЭ». — Это некрасиво. Существует интимная жизнь, вообще говорить об этом не надо. Почему об этом обязательно писать и лепить какой-то скандал. Об этом надо забыть.

— Почему общественность так взорвалась?

— Потому что общественности делать нечего. Поймите, взрываются те люди, которые ничего не добились, которые сидят в интернете и только вылавливают негативные моменты. Вы что, хотите, чтобы я комментировал, как Дзюба мастурбирует? Я взрослый человек, зачем мне это надо. Это только шушера какая-то обсуждает. Дзюба же доставляет радость миллионам болельщиков. Появился игрок, который крепко стоит на ногах, с самоотдачей играет за сборную. А его интимная жизнь не имеет никакого отношения к профессии. Я считаю, что это недостойно обсуждения в прессе. Это неприятно. Мне стыдно, что идет обсуждение этого. Стыдно за людей, которые это обсуждают. (Константин Колмаков)