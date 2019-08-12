Лещенко рассказал, в каком случае увеличится посещаемость матчей "Динамо"

Народный артист России, известный болельщик московского "Динамо" Лев Лещенко считает, что посещаемость матчей столичной команды возрастет, если бело-голубые попадут в еврокубки.

"Динамо" после 5 туров занимает 11-е место с 5 очками в турнирной таблице РПЛ.

"Вернемся в Европу – сразу появится интерес. И игрокам будет интереснее, и болельщики вернутся на стадион", – приводит слова Лещенко телеканал RT.

В сезоне-2014/15 "Динамо" дошло до 1/8 финала Лиги Европы. Тогда россияне проиграли "Наполи" по сумме двух встреч – 1:3.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, расписание матчей чемпионата-2019/2020

​