Лещенко объяснил, почему нужно дать шанс Хохлову в "Динамо"

Народный артист России Лев Лещенко, который поддерживает московское "Динамо", выразил мнение, что главному тренеру москвичей Дмитрию Хохлову​ необходимо дать шанс, сообщает телеканал RT.

"Динамо" после 5 туров занимает 11-е место с 5 очками в турнирной таблице РПЛ. В предыдущем туре столичная команда проиграла "Зениту" (0:2).

"Хохлову, несмотря на ужасные проигрыши, нужно дать шанс! Да, неприятные матчи со "Спартаком" и "Рубином". Особенно после казанцев было много критики, но лично мне кажется, что строительство новой команды уже началось. Видна комбинационная игра, появились дерзость, мобильность, динамика. Лично мне приятно смотреть, как играет "Динамо", – приводит слова Лещенко телеканал RT.

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