Леонид Слуцкий: «Я многое переоценил, работая в Европе»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, изменился ли он как тренер за границей.

— Тренер не может быть отличным от человека, — цитирует Слуцкого «Медуза». — В этой профессии важны не только твои методические знания — очень важно то, как эти знания ты доносишь. Я многое переоценил, работая в Европе. Например, в той же Голландии ребенок может бесконечно оставаться на второй год. Попробуйте сказать кому-то из наших родителей о том, что у них ребенок останется на второй год, — это будет ор, крик, шум, сто репетиторов: «Что ты за дебил, как так можно?» Там к этому относятся нормально, это не является провинностью или показателем слабоумия, это значит лишь то, что ребенку нужно больше времени на усвоение материала. Дети воспитываются с осознанием того, что весь мир крутится вокруг них: «Ты не выучился, ждем, пока ты выучишься». Поэтому вырастают очень независимые люди, считающие, что они — центр вселенной. С одной стороны, это супер.

С другой стороны, управлять такими людьми непросто. Ведь как у тренера у тебя есть определенные требования, есть конкуренция, иногда ты можешь этого суперчеловека не оценить — и он у тебя сядет на скамейку запасных. Зачастую те методы, которые ты использовал у нас, там просто не работают. Когда человек воспитан в совершенно другой системе координат, в другой системе ценностей, ты должен быть с ним предельно аккуратен. У меня все время было ощущение, что я работаю с хрусталем, что одно неловкое движение — и все, хрусталь разломится на миллион частей. Причем неважно, 20 лет футболисту или 33 года. Поэтому, наверное, те изменения в подходе, в понимании каких-то процессов, сформированные за время работы в Европе, отразятся и на моей тренерской работе в России.