Леонид Слуцкий: "В год я трачу около десяти миллионов рублей на школу"

Почему в нашем детском футболе полный мрак? Объясняем на примере города Волгограда, где не дают Леониду Слуцкому​ делать добрые дела.

– Сколько вы тратите на школу?

– В год я трачу около десяти миллионов рублей. Уже три года. Но есть специальные проекты вне этой суммы: к примеру, за поездку в Голландию заплатил 35 тысяч евро.

– Это сверх суммы?

– Да. Мне настолько понравилось, как мальчишки играют, взаимодействуют – фантастика! Поразило отношение в Голландии. Допустим, в Арнеме была создана группа волонтеров, которые полностью занимались детьми. Было 11 микроавтобусов, местные пенсионеры абсолютно бесплатно отвозили и встречали детей. Они настолько влюбились друг в друга, что продолжают дальше общаться – с помощью e-mail.

Мне очень обидно. В моем родном городе я хочу что-то сделать. И понимаю, как мне кажется, что нужно для функционирования школы. Но сам не могу сделать – нет места для проведения занятий, и я не готов просто отдать все деньги за аренду. (Отдел футбола "СЭ")

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