Леонид Слуцкий: «Ставок не делаем — это запрещено по кодексу чести»
18 августа 2020, 17:52
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил настрой команды к матчу 3-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи».
— Как и любая команда, настраиваемся на победу, — сказал Слуцкий в эфире «Матч Премьер». — Ставок не делаем — это запрещено по кодексу чести. На всех футболистов, что есть в обойме, рассчитываем.
Учитывая, что провели матч два дня назад, озабочены тем, как подвести команду к предстоящей встрече. Успели ли восстановиться? После игры сможем это оценить.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи
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