Леонид Слуцкий: «Сроки контракта тренера не имеют большого значения»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему он подписал контракт на пять лет.

— Если быть честным, то сроки контракта тренера не имеют особого значения, — цититрует Слуцкого «БИЗНЕС Online». — В моей личной практике бывают такие состояния, когда ты просто чувствуешь, что не можешь продолжить работу, не чувствуешь энергетики и выгорел, ничего не можешь дать команде. Это состояние может наступить вне зависимости от срока твоего контракта. Клуб тоже может увидеть, что тренер не справляется с ситуацией и не решает вопросы. Поэтому когда мы говорим о творческой профессии тренера, то сроки контракта — это очень условно. Мой контракт на пять лет — это скорее посыл, что клуб и тренер хотели бы работать долго и основательно. Это важный месседж для понимания, чтобы показать, насколько наши намерения серьезные. Но повторюсь, что реалии такие, и в футболе все может поменяться.

48-летний Леонид Слуцкий возглавил «Рубин» 19 декабря 2019 года. Предыдущим его клубом был «Витесс».