Леонид Слуцкий: «Пропустили два мяча, когда уже казалось, что переломили игру полностью»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итог встречи 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (2:3).

— Сложно комментировать игру, очень обидное поражение, потому что пропустили в концовке два мяча со стандартов, когда уже казалось, что переломили игру полностью, — приводит слова тренера сайт казанцев.

— С чем связываете два этих гола в концовке? Потеря концентрации, невезение, рано уверовали в победу?

— Просто плохо сработали на обоих стандартах.

— Во втором тайме после второго гола что-то обсуждали с резервным арбитром. Вы с чем-то не согласны были?

— Нет, если я что-то обсуждаю, это не значит, что я с чем-то не согласен.

— Несмотря на поражение, вы довольны игрой команды сегодня?

— Сложно быть довольным, когда команда проигрывает, тем более так обидно.

— Если говорить в целом о старте сезона, три тура, одно очко. Это провал?

— Это одно очко, это меньше, чем мы ожидали.

— Довольны ли вы комплектацией команды? Теми футболистами, которые есть?

— Да.

— Стоит ли еще ожидать трансферов?

— Трансферное окно пока открыто, всегда все стоит ожидать.

— Деспотович не готов играть с первых минут или он не выходит на поле в старте по другой причине?

— Не готов.

— Как можете прокомментировать то, что форварды «Рубина» так и не могут забить с игры, хотя моменты есть?

— Так и прокомментирую: моменты есть, забить пока не могут.

— Макаров опять забил. В конце прошлого сезона после голов он начал выходить в основе. Сейчас ждать повторения ситуации?

— Макаров пропустил всю предсезонку, он тоже еще не готов играть все 90 минут.

— После двух замен «Рубин» сразу пропустил два гола. Это только стечение обстоятельств?

— Пока еще не готов так сразу ответить.

— Все три гола были забиты вам со стандартов. Вы видите какую-то недоработку в этом? Или это стечение обстоятельств?

— Мы в прошлом году были единственной командой в премьер-лиге, которая не пропустили ни одного мяча после угловых ударов. Сегодня мы пропускаем три мяча со стандартов, сложно достаточно сейчас это комментировать. Объяснение этому я пока не могу найти.

— Как вы оцените игру Бегича после возвращения?

— Приемлемо.

— Когда сможет сыграть Хван Ин Бом?

— Пока он еще не прилетел в страну.

— Что не получилось у Подберезкина, чтобы заиграть в «Рубине»?

— Не знаю. Я обсуждаю уже только наших футболистов.