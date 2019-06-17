Леонид Слуцкий: "Почему я не работаю в гребле, но гребцы работают в футболе?"

Почему в нашем детском футболе полный мрак? Объясняем на примере города Волгограда, где не дают Леониду Слуцкому​ делать добрые дела.

– Получается, что когда объединение с "Ротором" произошло, школа очень сильно потеряла в методическом качестве, – продолжил Слуцкий. – Я не обвиняю людей, которые работают в этой школе – они поставлены на страже, чтобы соблюдать федеральные стандарты. Там, допустим, работает женщина, она заслуженный тренер по гребле (как она мне говорила), поэтому прекрасно разбирается в футболе и не идет на маленький компромисс. Почему я не работаю в гребле, но гребцы работают в футболе?

Впрочем, я обвиняю не ее, а обвиняю нашу систему, обвиняю тех людей, которые придумали эти стандарты. И когда вижу, условно, в миллионном Волгограде, что на набор в бесплатную школу приходит 500 детей по всем возрастам, а в Голландии в 100-тысячном Арнеме на просмотр только одного возраста приходит 450 детей, мне становится безумно обидно. (Отдел футбола "СЭ")

Полностью интервью Слуцкого