Леонид Слуцкий: «Отвык играть на большом, но пустом стадионе»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от дебютной игры во главе казанского клуба. В матче 20-го тура РПЛ «Рубин» сыграл вничью с «Тамбовом» — 0:0.

— Игра прошла по предполагаемому нами сценарию: мы владели преимуществом, «Тамбов» глубоко организованно оборонялся, пытался ловить нас на контратаках, — цитирует официальный сайт «Рубина» Слуцкого. — Собственно такой рисунок и был выдержан. Нужно признать после сегодняшней игры, что мы пока мы еще не готовы системно вскрывать такую эшелонированную оборону, потому что нам еще не хватает в том числе командного взаимопонимания и индивидуального ресурса. Все-таки большая группа игроков атаки достаточно молоды, плюс в развитии атаки мы допускали большое количество потерь. Поэтому можно отметить, что сыграли на ноль, получили одно очко, что выдержали функционально всю игру, не было моментов, когда бы мы подсели и не контролировали мяч. Но в минус однозначно, что мы пока еще не можем системно вскрывать эшелонированную оборону, в которой девять человек находятся за линией мяча. Достаточно большое количество ошибок в развитии атаки давали шанс сопернику иметь моменты в контратаках. Эти моменты у «Тамбова» возникали. Если быть максимально откровенным, результат закономерен. Понятно, что мы нацеливались на другой результат.

— Какие впечатления от возвращения в российский чемпионат?

— Из плюсов это просто шикарный стадион. В качестве тренера я был на новом стадионе «Спартака», был на стадионе «Рубина», а на других новых стадионах я еще не был. Стадион фантастический, очень приятно играть на таких аренах. Другая ситуация — я немного отвык играть на большом, но пустом стадионе, это немного странные ощущения.