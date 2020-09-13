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Леонид Слуцкий: «Никто не нырял, нарушение на Хвиче было»

13 сентября 2020, 19:10

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после победы над «Динамо» в 7-м туре РПЛ (1:0) сказал, что, по его мнению, пенальти в ворота бело-голубых был назначен справедливо. 11-метровый удар был назначен после падения Хвичи Кварацхелии, реализовал его Джордже Деспотович.

— Прокомментируйте, пожалуйста, эпизод с пенальти. Ваш коллега Кирилл Новиков посчитал, что фола не было, а был нырок.

— Мне показалось, что никто не нырял и нарушение было. Не я пока еще видел повтор, видел эпизод только в динамике. Но, судя по всему, нарушение было и ВАР это подтвердил. (Дмитрий Гирин)

Динамо — Рубин

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