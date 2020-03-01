Леонид Слуцкий: «Не ищу вселенского заговора, но ситуация странная: водитель не знает, где находится стадион»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал об инциденте в преддверии матча 20-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Тамбова» (0:0). Игра проходила в Нижнем Новгороде из-за неготовности тамбовского стадиона. При этом водитель сперва привез казанцев на старый стадион «Локомотив», а не на арену ЧМ-2018 «Нижний Новгород».

— Водитель наверно нас повез по старой памяти, — цитирует официальный сайт «Рубина» Слуцкого. — Это тоже такое странное ощущение, потому что когда мы 50 минут ездим на автобусе перед игрой... Я ни в коем случае никого не обвиняю и не ищу вселенского заговора, но ситуация достаточно странная: водитель команды хозяев не знает, где находится стадион, и 50 минут мы по прекрасному городу Нижний Новгород ездим, любуемся видами. Но мы сюда приехали с несколько иными задачами.