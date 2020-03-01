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Леонид Слуцкий: «Когда у соперника девять человек за линией мяча, то нужны нестандартные действия»

1 марта 2020, 16:07
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил игру команды в матче 20-го тура чемпионата России против «Тамбова» (0:0). Для него эта игра была первой официальной на посту тренера казанцев.

— Это не «первый блин комом», а нам очень трудно вскрывать эшелонированную оборону, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Когда у соперника девять человек за линией мяча, то нужны нестандартные действия, нужно большую группу атаки держать впереди и не ошибаться в развитии атаки. А для нашей молодой во всех смыслах слова команды это сложно. Более мастеровитой команде пришлось бы не легче.

Какие-то моменты возникали, но не регулярно, да и «Тамбов» ловил нас на контратаках. Понимали, что такой сценарий будет, но на данном этапе мы и не можем рассчитывать легко проходить такую оборону.

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