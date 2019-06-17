Леонид Слуцкий: "Федеральные стандарты и современная подготовка футболистов так же далеки друг от друга, как Северный и Южный полюсы"

Почему в нашем детском футболе полный мрак? Объясняем на примере города Волгограда, где не дают Леониду Слуцкому​ делать добрые дела.

– Год назад по инициативе губернатора произошло объединение моей школы со спортивной школой "Ротор", – начал объяснять Слуцкий. – По требованиям РФС каждый клуб должен иметь свою школу, поэтому команды некоторых возрастов школы Слуцкого вошли в школу "Ротора". Она работает по федеральным стандартам. Однако федеральные стандарты и современная подготовка футболистов так же далеки друг от друга, как Северный и Южный полюсы. В современной системе школ, которые находятся под министерством спорта, невозможно подготовить футболистов. Хоть умри, что угодно сделай – невозможно. С тем количеством тренировок, которые есть, и с тем количеством соревнований, которые по федеральным стандартам должны быть. (Отдел футбола "СЭ")

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