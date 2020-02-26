Леонид Слуцкий: «Башкиров получил очень интересный вариант в Европе»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, в каком состоянии команда подходит к возобновлению чемпионата России. В 20-м туре казанский клуб проведет встречу с «Тамбовом».

— На самом деле сборы — это всегда загадка, — цитирует тренера официальный сайт «Рубина». — Как бы ты ни готовился, какие бы результаты ни показывал, все равно остается легкое волнение за состояние команды, потому что на сто процентов ты не можешь быть уверен. В принципе весь запланированный объем работ мы выполнили.

— Кто точно не сможет сыграть с «Тамбовом»?

— Точно не сыграют те, кто травмирован «длинно». Это Тарасов, Ташаев, Гранат, Бегич. Я думаю, что и участие Маркова под вопросом.

— Многие новички, в том числе Сантос, Йевтич, увидели Казань впервые. Чувствуете, что они уже адаптировались к городу, погоде?

— Думаю, что кроме Сантоса всем к погоде будет легко адаптироваться. У нас в основном скандинавские иностранцы — Абильдгор, Старфельт. Йевтич тоже играл в Польше, не думаю, что там сильная разница в температурах. Так что, может быть, только для Сантоса могут быть какие-то проблемы.

— Почему Башкиров покинул команду?

— Он получил очень интересный вариант в Европе. Думаю, скоро будет объявлено. Он давно мечтал попробовать себя за рубежом, и мы пошли навстречу футболисту.

— Рассчитываете на Тарасова после травмы?

— Конечно, как и на любого другого игрока «Рубина».

— Сколько матчей «Тамбова» вы уже изучили?

— Пока мы посмотрели три последние игры, которые они сыграли на сборах. Против «Чертаново», «Крыльев Советов» и «Шинника». Еще дорабатываем какую-то информацию, потому что, повторюсь, матчи на сборах имеют определенную специфику.

— На сборах в стартовом составе часто выходили без чистого опорника. Абильдгор, Тарасов оставались в запасе. Так и будете придерживаться этой схемы?

— Абильдгор по своему функционалу в этой зоне такой же футболист, как Коновалов или Подберезкин. Тарасов и Башкиров да, это типичные шестые номера. А Абильдгор не является типичной «шестеркой». Скорее у нас такая ситуация, которую в Европе называют «дабл сикс». У нас нет классических шестого и восьмого номеров, и «дабл сикс», на мой взгляд, уместное описание нашей схемы.

— Зуев основной левый защитник сейчас?

— На данном этапе да.

— Степанов и Поярков вас не устраивают?

— Не то, что не устраивают. У каждого тренера свои требования. Мне хотелось бы, чтобы оборонительный фланговый игрок был атакующего свойства. Поэтому Зуев — как одна из дополнительных опций, он в конкуренции с теми же Степановым и Поярковым.