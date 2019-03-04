Леонид Федун: "Вчера был тот футбол, который я хотел бы видеть"

Владелец "Спартака" коротко прокомментировал "СЭ" итоги вчерашнего матча с "Краснодаром" (1:1).

– Вы сказали перед игрой, что будет интересно. Ваша оценка?

– Сказал, что будет интересно – было интересно. Мне матч понравился. После игры зашел, поблагодарил тренера и ребят.

– Что сказали?

– Сказал, что могли выиграть, могли проиграть. Матч был интересным, хорошо смотрелся с трибун – это первое. И второе – это тот футбол, который я хотел бы видеть: с высоким прессингом и активностью всех футболистов. То, что еще нет связей, тоже понятно – они не могут сразу возникнуть. Но если будем так играть, будем прогрессировать.

– Ожидания положительные?

– В футболе бывает всякое. Вы же видели по матчу "Реала" и "Барселоны" – "Реал" давил-давил, но проиграл. Все бывает в футболе. Но то, что команда будет играть в том направлении, в котором она должна играть – нет сомнений. (Сергей Егоров)

После 18 тура РПЛ "Спартак" делит 4-е место с "Локомотивом" – по 29 очков. Лидирует "Зенит" – 37 очков, далее в турнирной таблице располагаются "Краснодар" – 34 и ЦСКА – 30. В четверг, 7 марта, "Спартак" проведет в гостях ответный матч четвертьфинала Кубка с "Уралом" (первая игра – 1:1).

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