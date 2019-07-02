Леонид Федун: "Устал карабкаться в гору. Сизифов труд"

Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" назвал мотивацию, по которой решил передать клуб болельщикам. По его словам, большие средства в клуб будут перечисляться даже после его ухода.

– Интересна ваша мотивация. Отдать клуб болельщикам это значит освободиться от ответственности, перестать тратить свои деньги или банальное "я устал, я ухожу"?

– Да, в какой-то степени я устал. Устал, поскольку управлять клубом – это постоянно карабкаться в гору. Сизифов труд. Затащил камень наверх, как два года назад, когда стали чемпионами, и он снова скатился вниз. У тебя опять ноль заслуг. Повторяй путь еще раз, и так до бесконечности.

15 раз уже тяжело, 20 раз – морально будет еще тяжелее. Гораздо проще будет ругать нового президента, новую власть. Свистеть им как болельщик.

Что касается денег. Обсуждали с партнером – какое-то время "Лукойл" останется спонсором. Большие средства по-прежнему будут перечисляться в клуб даже после моего ухода. (Дмитрий Зеленов)

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