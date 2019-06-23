16:47 23 июня | Футбол — РПЛ

Леонид Федун: "Спартак" – это моя страсть"

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Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "Комсомольской правде" рассказал, как совмещает бизнес с управлением клубом. По словам руководителя, это часть его жизни и страсть. 

– Скажите, а "Спартак" мешает основному бизнесу? Сколько сотен миллионов долларов вы на него уже угрохали…

– Мешает основному бизнесу – как вам сказать? Это часть моей жизни. Поэтому… Мешает или помогает – здесь неправильно. Когда человек, условно говоря, собирает марки, картины, или монеты. Это мешает? Это часть жизни. Это страсть. "Спартак" – это моя страсть. И я постараюсь сделать так, чтобы эта страсть реализовала себя.

Дополнительная информация

https://www.kp.md/daily/26993.5/4054159/

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