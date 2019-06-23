Леонид Федун: "Спартак" – это моя страсть"

Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "Комсомольской правде" рассказал, как совмещает бизнес с управлением клубом. По словам руководителя, это часть его жизни и страсть.

– Скажите, а "Спартак" мешает основному бизнесу? Сколько сотен миллионов долларов вы на него уже угрохали…

– Мешает основному бизнесу – как вам сказать? Это часть моей жизни. Поэтому… Мешает или помогает – здесь неправильно. Когда человек, условно говоря, собирает марки, картины, или монеты. Это мешает? Это часть жизни. Это страсть. "Спартак" – это моя страсть. И я постараюсь сделать так, чтобы эта страсть реализовала себя.