Леонид Федун: "С удовольствием вернулся в состав исполкома РФС. Настроен на активную работу"

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал свое возвращение в состав исполкома РФС. Федун покинул исполком весной 2014 года. В пятницу он был избран в новый состав исполкома.

– С удовольствием вернулся в состав исполкома после достаточно большого перерыва. Настроен на активную работу, – сказал Федун.

– Что нужно сделать, чтобы вывести российский футбол на новый уровень?

– Вы знаете, я недавно разразился статьей (она была опубликована в "Спорт-Экспресс". – Прим. "СЭ"), в которой все расписал. На мой взгляд, нужно обсуждать вопрос развития детского футбола. Есть несколько идей, которые я озвучил. Это в том числе механизм солидарности для тренеров.

Недавно был в Катаре. И увидел, как не футбольная страна совершила рывок на заоблачные вершины. Во многом за счет технологий и правильной системы обучения. Для нас это определенный вызов. (Александр Рогулев)