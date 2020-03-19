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Леонид Федун — о падении цены на нефть: «Три кризиса пережили и четвертый переживем»

19 марта 2020, 19:59
Леонид Федун. Фото ТАСС
Леонид Федун. Фото ТАСС
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Владелец «Спартака» и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун поделился мнением о ситуации на нефтяном рынке.

На 18 марта цена на нефть была 26,28 долларов за баррель. В начале года она составляла 68,64 долларов.

— Я сказал следующее: никогда еще у нас не было таких хороших условий, для того чтобы ввязываться в ценовую войну, — цитирует Федуна «Комсомольская правда». — Резервы — 500 миллионов. Все! Просто вопрос — зачем? Надо пытаться через какое-то время начать договариваться (с ОПЕК. — Прим. «СЭ»). Три кризиса пережили и четвертый переживем.

Дополнительная информация:

https://www.kazan.kp.ru/daily/27106/4181075/

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