Леонид Федун: "Не было смысла возвращать Промеса"

Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" отметил, что не было смысла возвращать вингера Квинси Промеса​. По его словам, возможность возвращения голландца существовала.

– Могли в "Спартак" вернуться Промес?

– Такая возможность существовала.

– Почему не стали этого делать?

– Продать игрока за 21 миллион и купить обратно за 17, какой смысл? Надо своих растить. Чтобы клуб развивался, он должен воспитывать футболистов и их продавать. И выйти на позитивный баланс продаж. Брать молодых, их раскручивать и продавать.

Теперь все трансферы, которые мы будем делать, это молодые и перспективные игроки, которые имеют перспективу для роста и последующей перепродажи. (Дмитрий Зеленов)

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