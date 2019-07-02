Леонид Федун: "На передаче клуба болельщикам не заработаю ни копейки"

Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" признался, что на передаче клуба болельщикам не заработает. По его словам, на данный момент вопрос находится на стадии проработки.

– Те вложения, которые я сделал в "Спартак" – база, стадион, инфраструктура – все это останется команде, – отметил Федун. – Ждать, что придет какой-то добрый дядя и будет дальше везти на себе это все, бессмысленно. Мы пытались разговаривать, привлечь еще партнеров, но не нашли. За эти 15 лет ни один человек не дал ни копейки. Кроме моего старшего партнера.

Самый простой способ – "Спартак" должен принадлежать болельщикам. Система работает только в том случае, если клуб финансово самостоятелен. В той же Испании сейчас четыре таких – "Барселона", "Реал", "Атлетик" и "Осасуна" – они финансово самодостаточны. Самодостаточен и "Спартак". Поэтому он должен принадлежать болельщикам.

– Как технически будет осуществляться переход?

– Сейчас этот вопрос в стадии проработки. Как один из вариантов – создадим некоммерческое партнерство, куда передадим контрольный пакет акций. Бесплатно. Помните, как в мультике – "Безвозмездно! То есть, даром". Ни копейки я на этом не заработаю. Так что все люди, которые будут причастны к клубу, смогут принимать решения, управлять им.

В первую очередь это владельцы абонементов – сейчас их 20 тысяч. Если человек 3-5 лет покупал абонемент, то есть показал свою лояльность "Спартаку", он получит право голосовать. Подчеркиваю – никаких денег для этого не нужно, кроме абонементов. (Дмитрий Зеленов)

Полностью интервью Федуна