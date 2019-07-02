Леонид Федун: "Мелкадзе согласился на низкую рублевую зарплату"

Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" признался, что не понимает критику болельщиков в адрес нападающего Георгия Мелкадзе​. По его словам, игрок согласился на низкую рублевую зарплату.

– Болельщики довольно жестко реагируют на Мелкадзе.

– За что? Просто не понимаю! Как можно уничтожать собственных игроков? Это за пределами моего понимания. Мелкадзе – один из немногих, кто согласился на низкую рублевую зарплату. Все остальные получают гарантированную зарплату, привязанную к евро. А Мелкадзе в рублях. Он и Ещенко. И дальше мы тоже будем переводить игроков на рубли. У нас все доходы в рублях, а расходы привязаны к евро. От волатильности сильно страдаем. Мелкдазе согласился.

– А иностранцы согласятся?

– Нет. Поэтому их количество будет сокращаться. Вы же видите, что произошло. "Спартак" практически вышел на самообеспечение. По бизнес-планам, по рублям мы бюджет выполнили. (Дмитрий Зеленов)

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