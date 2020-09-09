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Леонид Федун: «Кокорин в «Роме»? Это пока все бла-бла-бла»

9 сентября 2020, 11:26
Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию о том, что нападающий Александр Кокорин может перейти в «Рому».

Александр Кокорин.Стала известна сумма выкупа Кокорина у «Спартака». Он уйдет в «Рому»?

Во вторник об интересе римского клуба к 29-летнему россиянину написал итальянский инсайдер Николо Скира.

— Каковы шансы, что Кокорин перейдет в «Рому»?

— Нет никаких. Это пока все бла-бла-бла. (Виталий Айрапетов)

Кокорин из-за травмы еще не дебютировал за красно-белых. Нападающий в общей группе готовится к воскресному матчу 7-го тура РПЛ против ЦСКА.

Фабио Капелло: «Кокорин может играть в Европе. Все зависит от него»

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