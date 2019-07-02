Леонид Федун: "Хорошие звезды к нам не поедут, мы не конкурентоспособны"

Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" отметил, что новый формат лимита на легионеров выгоден всему футболу. По его словам, звезды в Россию не поедут.

– Формула лимита "8+17" выгодна "Спартаку"?

– Она выгодна всему футболу. Я за нее ратовал с самого начала. Конкуренция между российскими и иностранными футболистами больше не будет решаться административно. Тренерам в этом смысле развяжут руки.

Вместе с тем новый лимит увеличит количество собственных воспитанников в заявке, и для "Спартака" это действительно актуально. Начнется соревнование школ и воспитанников, а не денег. Звезды тоже останутся. Даже если со временем лимит перетечет в формулу "6+19" – думаю, так рано или поздно случится.

Надо просто понимать, что наш футбол финансово деградирует. Все мои идеи на 90 процентов развернули. Значит, надо в это встраиваться. Если бы мои предложения приняли бы, продолжил бы искать инвесторов, акционеров, понимая, что еще кого-то можно найти.

Но раз мы понимаем, что российский футбол будет катиться и уже катиться вниз с финансовой точки зрения, останется надежда только на своих воспитанников. Хорошие звезды к нам не поедут, мы не конкурентоспособны. (Дмитрий Зеленов)

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