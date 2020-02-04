Леонид Федун: «Деньги волнуют только «Спартак» и «Краснодар», остальным по барабану»

Владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью YouTube-каналу «Футбольный Биги» высказался по поводу идеи о расширении Российской премьер-лиги и о запрете на комментирование работы судей.

— Запрет на комментарии о работе судей — общее решение РФС, я за него проголосовал, я его поддерживаю, — сказал Федун. — По поводу расширения премьер-лиги — я уже говорил, что это нонсенс. Провели исследование, которое показало, что самый эффективный способ зарабатывать деньги для всех команд — это плей-офф. Как в Голландии или Бельгии. Самый неэффективный — увеличение чемпионата на две команды, которые не будут иметь коммерческого успеха. Задача-то у тех, кто голосовал, какая? Остаться в премьер-лиге. Деньги волнуют только две команды: мою и «Краснодар». Всем остальным, цитируя Валерия Карпина, «по барабану». Для меня 18 команд — это потери. Я какие-то деньги заработаю, люди все равно придут, но никакой коммерческой составляющей в этом решении нет.