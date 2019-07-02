Леонид Федун: "Черчесов? Ни под кого ничего не чистим"

Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" опроверг слухи о том, что в клубе проводится чистка под Станислава Черчесова. Также он добавил, что сейчас околофутбольных игр стало значительно меньше.

​– Станислав Черчесов говорит, что его удивляют разговоры, будто "Спартак" чистят под него. А вас?

– Ни под кого мы ничего не чистим. У меня прекрасные отношения со Станиславом, хотя вы помните, я его увольнял в свое время. Но он многое сделал для "Спартака", за что я ему благодарен. Как и другим ребятам. Тому же Карпину. О работе с ним самые хорошие воспоминания. Случалось всякое, но он дважды завоевывал серебряные медали, а один раз, в 2009 году, мы были близко к золоту, но околофутбольные игры, которые не заметил ни я, ни он не позволили нам стать чемпионами.

– Сейчас этих околофутбольных игр меньше?

– Значительно меньше. (Дмитрий Зеленов)

Полностью интервью Федуна