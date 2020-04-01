Леонид Федун: «Было несложно договориться с игроками о снижении зарплаты на 40 процентов. Спасибо им!»

Президент «Спартака» Леонид Федун прокомментировал решение футболистов отказаться от 40 процентов зарплаты на время паузы в чемпионатее.

— Договориться с игроками было несложно, — подчеркнул Федун. — Сейчас все понимают, что футбол, как и любая другая сфера жизни, находится в крайне тяжелой ситуации. Ребята пошли навстречу. Нужны подвижки со всех сторон. Мы же не имеем никаких доходов — ни от спонсоров, ни от рекламы. Спасибо игрокам за такой шаг!

— Будет ли доигран сезон?

— Не знаю, не знаю... Сегодня как раз пройдут консультации с УЕФА. Но большие клубы боятся потерять спонсорские контракты. А для нас это спонсорский контракт с телевидением — погрешность... Не знаю, как все будет развиваться. Пока просвета до мая не видно... (Виталий Айрапетов)

Во вторник «Спартак» объявил, что футболисты продолжат поддерживать форму дома, а возобновление тренировок намечено на 4 мая.

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