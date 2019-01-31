Легионеры "Арсенала" Кадири и Кангва с бутафорскими щитом и секирой. Очень забавное видео

Тульский "Арсенал" в первом контрольном матче на втором сборе в Белеке победил "Младость" из Сербии. Красно-желтые пропустили первыми, но оформили крупную победу – 4:1. Голами отметились Огнен Ожегович, Александр Макаров, Эванс Кангва и Зелимхан Бакаев. При этом основной состав команды Игоря Черевченко появился на поле только на последние полчаса, полностью встречу провел только один полевой игрок – капитан туляков в этот вечер Анри Хагуш.

– Соперник хороший, неплохо прессинговал нас в первом тайме. Но как только мы начинали играть быстрее, сербы не успевали – и у нас появлялись моменты. Чуть несобранно сыграли – пропустили, но потом стали держать мяч и во втором тайме довели счет до разгромного. Плюс стоит сказать, что соперник даже не много фолил, а жестко и грубо играл, переходя грань, – заметил Хагуш.

Во время матча тульскую команду поддерживали ученики местной Русской школы Антальи. Юные болельщики принесли с собой бутафорские щит, пики и секиры. С ними с удовольствием позировали оставшиеся на трибуне до второго тайма полузащитник Мохаммед Кадири и Эванс Кангва. Кадири в шутку не хотел переворачивать щит даже после подсказки Максима Беляева. (Артем Агапов)

Щит и секира "Арсенала" Кадири и Кангва pic.twitter.com/32Uq8WvV2j – Artem Agapov (@artagap) 31 января 2019 г.