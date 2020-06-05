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Легионеры «Ахмата» приступили к тренировкам после карантина

5 июня 2020, 19:57

Иностранные футболисты «Ахмата» приступили к тренировкам после выхода из карантина, сообщает официальный сайт клуба. Занятия начали Зоран Нижич, Мирослав Богосавац и Одисе Роши.

Легионеры вернулись в клуб в ночь на 21 мая и четырнадцать дней находились на карантине.

Ближайший матч в РПЛ «Ахмат» проведет 19 июня, на выезде с «Крыльями Советов». Игра стартует в 18.00 по московскому времени и станет первой после возобновления сезона.

После 22 туров «Ахмат» занимает последнее место в таблице с 20 очками.

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