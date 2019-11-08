Легенды РПЛ в сборе: фанаты «Локомотива», «Динамо» и «Зенита» узнают всех
8 ноября 2019, 22:42
Экс-нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин опубликовал в своем Instagram фотографию с бывшим игроком «Зенита», тренером детской академии питерцев Андреем Аршавиным и советником президента РФС Алексеем Смертиным, который ранее выступал за «Динамо».
«Дал наставления для следующего курса. Успехов в учебе, Алексей Смертин и Андрей Аршавин», — подписал фото Булыкин.
«Игра забывается, а легенды остаются». Булыкин встретился с Роналду
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...