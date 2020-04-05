Легенду «Спартака» Гаврилова остановил патруль во время похода в магазин и пригрозил арестом

Легенда «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал о карантине из-за пандемии коронавируса.

— Сижу дома, уже три недели никуда не выхожу, — приводит слова Гаврилова сайт фанклуба «Спартака». — В основном смотрю телевизор, передвигаюсь по квартире.

Вчера пытался дойти до магазина, так патруль остановил. Говорят: «Вы что, не знаете, что нужно режим самоизоляции соблюдать? Есть волонтеры, они привезут вам продукты». Пригрозили штрафом, если опять остановят. Буду сидеть дома.

66-летний Гаврилов выступал за «Спартак» с 1977-го по 1985 год, с которым стал чемпионом СССР и пятикратным серебряным призером страны.