Легенду «Спартака» Гаврилова остановил патруль во время похода в магазин и пригрозил арестом
Легенда «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал о карантине из-за пандемии коронавируса.
— Сижу дома, уже три недели никуда не выхожу, — приводит слова Гаврилова сайт фанклуба «Спартака». — В основном смотрю телевизор, передвигаюсь по квартире.
Вчера пытался дойти до магазина, так патруль остановил. Говорят: «Вы что, не знаете, что нужно режим самоизоляции соблюдать? Есть волонтеры, они привезут вам продукты». Пригрозили штрафом, если опять остановят. Буду сидеть дома.
66-летний Гаврилов выступал за «Спартак» с 1977-го по 1985 год, с которым стал чемпионом СССР и пятикратным серебряным призером страны.
Дополнительная информация:
http://spartak-fanclub.com/news/jurij_gavrilov_menja_ostanovil_patrul_prigrozili_shtrafom_sergej_shvecov_zakonchit_sezon_nuzhno_znachit_igrat_cherez_dva_dnja_na_tretij/2020-04-05-4285