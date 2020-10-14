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Легенда «Локо» Семин рассказал, откуда в его Инстаграме появилась обнаженная девушка

14:16
Юлия Диметра. Фото Instagram
Юлия Диметра. Фото Instagram
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, как в сторис его Instagram-аккаунта появилось фото полуобнаженной девушки.

В сентябре в соцсетях 73-летнего Семина появилось фото модели Юлии Диметры.

— Оказывается, эта девушка купила мою футболку, что уже ее красит, — рассказал в подкасте Дмитрия Сычева и Дениса Казанского Семин. — Как-то необычно, сложно она появилась в Instagram, но потом ее убрали. Она очень красивой была в футболе, а без футболки я ее не видел (смеется). Ну, кому-то понравилось, кому-то нет. Может, кому-то не понравилась реклама футболки? Самое важное, что эти футболки покупают такие красивые девушки. Значит, хорошее качество.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=foRqzgI_MOw&feature=youtu.be

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