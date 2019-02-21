Лассана Н'Диайе: "Сделаю все, чтобы забить как можно больше голов за ЦСКА"

Новичок ЦСКА, форвард Лассана Н'Диайе, который ранее прибыл в расположение армейцев в испанском Кампоаморе, дал интервью клубной пресс-службе, сообщает официальный Youtube-канал московской команды.

Напомним, что 18 февраля 2019 года Н’Диайе в составе сборной Мали стал обладателем Кубка африканских наций среди команд до 20 лет.

– У меня все хорошо, спасибо Всевышнему. Впечатление от победы на Кубке африканских наций? Я очень доволен. Это огромная честь – впервые выиграть такой трофей для своей страны. У нас в Мали все очень рады и счастливы.

Что касается ЦСКА, сделаю все, что в моих силах, чтобы забить в этом сезоне как можно больше голов в чемпионате России, – сказал Н'Диайе в беседе с пресс-службой армейцев.

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