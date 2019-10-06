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Ларссон рассчитывает, что игроки «Спартака» обретут уверенность с приходом нового тренера

6 октября 2019, 22:55
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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон после матча 12-го тура премьер-лиги против «Краснодара» (1:2) заявил, что игроки его команды обретут уверенность с приходом нового тренера. Сейчас исполняющим обязанности рулевого красно-белых является Сергей Кузнецов.

— Надеюсь, что с новым тренером будет больше позитива в команде и уверенности, — приводит ТАСС слова Ларссона. — У нас очень высококвалифицированные футболисты, но нам не хватает уверенности. Сегодня была трудная игра, ребята боролись, но, видимо, этого было недостаточно.

«Спартак» занимает 12-е место в РПЛ, имея в активе 14 очков.

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