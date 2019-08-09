13:57 9 августа | Футбол — РПЛ

Ладюк и Морозов выступят перед матчем ЦСКА - "Сочи"

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Перед матчем 5-го тура чемпионата России ЦСКА"Сочи" два выдающихся российских оперных певца, Василий Ладюк (баритон) и Игорь Морозов (тенор), которые являются поклонниками армейцев, исполнят одну из легендарных отечественных спортивных песен – "Команда молодости нашей".

Таким ярким и необычным способом два мастера оперной сцены решили поддержать красно-синих в важном матче чемпионата страны. Не пропустите это уникальное для российского футбола событие, приходите на стадион заблаговременно, – говорится в сообщении.

 

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