Ладюк и Морозов выступят перед матчем ЦСКА - "Сочи"

Перед матчем 5-го тура чемпионата России ЦСКА – "Сочи" два выдающихся российских оперных певца, Василий Ладюк (баритон) и Игорь Морозов (тенор), которые являются поклонниками армейцев, исполнят одну из легендарных отечественных спортивных песен – "Команда молодости нашей".

– Таким ярким и необычным способом два мастера оперной сцены решили поддержать красно-синих в важном матче чемпионата страны. Не пропустите это уникальное для российского футбола событие, приходите на стадион заблаговременно, – говорится в сообщении.