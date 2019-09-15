Кверквелия пропустит матч с «Байером»
15 сентября 2019, 16:49
Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия не сможет помочь команде в матче группового этапа Лиги чемпионов против немецкого «Байера». Об этом сообщил главный тренер москвичей Юрий Семин, информирует ТАСС.
Матч пройдет 18 сентября в Леверкузене. 27-летний Кверквелия не провел в текущем сезоне ни одной игры.
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