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Кверквелия пропустит матч с «Байером»

15 сентября 2019, 16:49
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Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия не сможет помочь команде в матче группового этапа Лиги чемпионов против немецкого «Байера». Об этом сообщил главный тренер москвичей Юрий Семин, информирует ТАСС.

Матч пройдет 18 сентября в Леверкузене. 27-летний Кверквелия не провел в текущем сезоне ни одной игры.

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6887467

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