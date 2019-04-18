Кутепов успешно прооперирован по поводу грыжи. Второй раз за 8 месяцев

Защитник "Спартака" Илья Кутепов успешно перенес операцию в связи с правосторонней паховой грыжей, сообщает официальный сайт красно-белых. 25-летний спортсмен приступит к тренировкам по индивидуальному плану через две недели.

Сообщается, что несколько лет назад Кутепов уже перенес подобную операцию в одной из немецких клиник, однако теперь потребовалось повторное вмешательство.

🙌 Илья Кутепов успешно прооперирован в Риме



Сегодня защитник "Спартака" был прооперирован по поводу правосторонней паховой грыжи.



😎 Планируется, что футболист вернется к тренировкам по индивидуальному плану через две недели.



Желаем Илье скорейшего возвращения в строй!👏🔴⚪️ pic.twitter.com/nwe9PERhf2 – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 18 апреля 2019 г.

Напомним, что в августе 2018-го защитник перенес операцию по устранению паховой грыжи, из-за которой он пропустил почти два месяца. В январе Кутепов провел три матча на турнире в Катаре, в марте он сыграл в двух встречах РПЛ и был вызван в сборную России, но покинул расположение национальной команды из-за проблем с мышцами паховой области и с тех пор на поле не выходил.

В текущем сезоне Кутепов провел 17 матчей за "Спартак" и отметился одним голевым пасом. Красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков после 23 туров.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр