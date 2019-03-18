22:45 18 марта | Футбол — РПЛ

Кутепов пройдет обследование. Сроки восстановления будут определены позже

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Защитник "Спартака" Илья Кутепов пройдет медицинское обследование в связи с проблемами мышц паховой области, сообщает официальный сайт красно-белых. 25-летний футболист покинул расположение сборной России в Новогорске. Подопечные главного тренера Станислава Черчесова готовятся к гостевой встрече отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Бельгией (21 марта).

После обследования станет ясно о сроках восстановления Кутепова, информирует пресс-служба "Спартака". Проблемы с мышцами возникли после матча 20-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:1).

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Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-03-18-kutepovu_predstoit_obsledovaniye/

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 21-й тур. "Динамо" - "Локо" и другие игры
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