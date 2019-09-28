Защитник «Спартака» Илья Кутепов провел тренировку в защитной маске перед матчем 11-го тура РПЛ против «Оренбурга». Футболист получил травму в игре 10-го тура против «Уфы» (0:1).

?? Защитник Илья Кутепов сегодня тренировался в специальной защитной маске.



? Он получил повреждение во встрече прошлого тура с «Уфой».#Кутепов #Спартак #силавединстве pic.twitter.com/K7JSS6ZtA3 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 28, 2019